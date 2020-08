Nicolò Schira: “Lavori in corso per il rinnovo di Hysaj”

In casa Napoli c’è molto lavoro da fare, per acquisti, cessioni ma anche la questione di rinnovi. Il club azzurro, attraverso il twitter di Nicolò Schira, parla in particolare del terzino albanese. “Lavori in corso per il rinnovo di Elseid #Hysaj col #Napoli”.

La Redazione