Il futuro di Kalidou Koulibaly è appeso ad un filo, tra la maglia azzurra e l’essere ceduto. Il giornalista di calciomercato.it Marco Giordano su twitter aggiorna in tempo reale. “Aggiornamento Koulibaly+++@ADeLaurentiis chiaro con i suoi collaboratori: “Senza grande offerta non si muove”. Il @ManCity non fa passi concreti, l’entourage spinge per far calare le pretese al @sscnapoli. Senza cessione, non ci saranno arrivi in difesa”.

La Redazione