il Napoli poteva prendere un 9 migliore?

Il sito specializzato sul calciomercato, Transfermarkt, evidenzia che con Victor Osimhen, il Napoli si è assicurato la punta Under 21 più forte che poteva permettersi. Tra gli Under 21 europei, elencati per valore economico, il nuovo attaccante del Napoli è quarto in Europa. Con i suoi 40 milioni di valutazione ‘virtuale’. Lo precedono soltanto stelle come Mbappè del PSG. Haaland del Borussia Dortmund. Greenwood, 18enne dello United. Della Serie A, c’è Vlahovic della Fiorentina 12esimo. E Barrow del Bologna, 18esimo.

Fonte: Transfermarkt