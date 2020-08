Iannicelli: “Il livello del Napoli rispettoa quando c’era Ancelotti si è abbassato”

Il giornalista Peppe Iannicelli intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live parla dei movimenti di mercato del Napoli e degli obiettivi di classifica: “Si è abbassata l’asticella, ormai. Con Carlo Ancelotti in panchina, il Napoli lottava decisamente per contendere Scudetto, partiva con questo intento. L’anno prossimo, invece, tutto ciò non avverrà, perché il livello è cambiato. Il Napoli, adesso, dovrà lottare per la terza o quarta piazza con Roma, Lazio, Atalanta, e Milan, lasciando a Juventus e Inter il ruolo di battistrada per i primi due posti e quindi lo Scudetto”.