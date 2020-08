Grande attesa per il programma di tutte le attività previste!

Il Napoli è prossimo ad iniziare il ritiro pre-campionato.Pronto un programma che devono seguire i giocatori.

Come per la piattaforma online, c’è grande attesa per il programma dettagliato di tutte le attività previste, fortemente limitato per la pandemia in atto. Martedì alle 15 la conferenza stampa di presentazione, giovedì 27 al Palazzo dello Sport il primo convegno sulle buone abitudini alimentari «Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo» con De Laurentiis, Gattuso, Manolas e il dott. Canonico. Presenti anche il professore Camillo Ricordi, direttore per la ricerca sul diabete dell’Università di Miami, lo chef stellato Alfonso Iaccarino ambasciatore della dieta mediterranea e il consulente gastronomo Maurizio Cortese.

Il Mattino