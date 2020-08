Good-bye Gabriel. Il Napoli, senza fretta, punta Sokratis

Nel mercato spesso i soldi e la volontà sono determinanti per la riuscita o meno di una trattativa. Positivamente fu per Osimhen del Lille, diverso il discorso per il difensore Gabriel Magalhaes. Il brasiliano classe ’97, non è ancora ufficiale, ma è chiaro che il suo destino sarà all’Arsenal. Il patto tra i due club non ha inciso sul calciatore, lui ha preferito le sterline della Premier League, piuttosto che giocarsela in Italia. La società di De Laurentiis lo aveva intuito da un paio di giorni, ma non si abbatte. Il piano resta sempre lo stesso cedere Koulibaly, forse nonostante tutto, potrebbe restare Maksimovic, poi acquistare. In cima alla lista c’è Sokratis Papastapouolos, ex compagno ai tempi del Milan di Gennaro Gattuso, una chiacchierata tra mercoledì e giovedì, opzione più che concreta. Il greco sarebbe una valida alternativa nel gioco delle coppie della difesa, ma il tutto senza ansia, si darà un’accelerata quando possibile, i famosi dettagli. Su Gabriel c’era un dead line entro il 27 Agosto, erano pronti i famosi 30 milioni, bonifico, ma lui alla fine, aveva fretta e quindi good-bye. Il Napoli sa che comunque ha cinque difensori centrali e il tutto si può sbloccare con una cessione, poi tutto su Sokratis.

Fonte: A. Giordano Corriere dello Sport