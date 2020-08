Venerato: “Per la difesa del Napoli spunta un nome nuovo”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Il fatto che il Napoli stia valutando altri profili di difensore centrale mi fa pensare che se Gabriel non accettasse e Koulibaly andasse via, si potrebbero sbloccare altre situazioni. Sokratis ha rapporti con Manolas e Gattuso, il Napoli ha tra i cinque e gli otto nomi per la difesa: Todibo, Mustafi. Il Napoli sta poi seguendo Marcos Senesi del Feyenoord, che ha doppio passaporto: è un classe 1997 con il contratto in scadenza nel 2023. Viene valutato circa 10 milioni, è nel database di Giuntoli e Pompilio. Manteniamo in pole Sokratis e Mustafi, che hanno giocato in Serie A ed hanno totale gradimento dell’area tecnica; poi ci sono profili più intriganti come Todibo e Senesi”.