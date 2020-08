Gianluca Gaetano? Probabile rinnovo del prestito

Per Gianluca Gaetano 3 gol, 2 assist e sprazzi di talento purissimo in 700 minuti d’impiego. Potrebbe ripartire ancora da Cremona, per una stagione completa. Nonostante tante offerte, anche dalla Serie A, secondo cuoregrigiorosso.com, il talento di proprietà del Napoli potrebbe restare ancora un’ altra stagione alla Cremonese. Che insiste per il rinnovo del prestito. Per far felice anche il tecnico Bisoli. Che vorrebbe aiutarlo a migliorarsi ulteriormente.

Fonte: cuoregrigiorosso.com