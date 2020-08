Gabriel: L’Arsenal beffa il Napoli per il centrale del Lille

Gabriel sceglie l’Arsenal. Sfuma il suo passaggio al Napoli. Il difensore brasiliano, secondo il Times, avrebbe già effettuato ieri le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto per cinque anni con i Gunners, trattativa annunciata in chiusura in questo fine settimana. Accelerata decisiva data in questi ultimi giorni dal club londinese (trenta milioni al Lille). Anche se è nella corsa è entrato pure il Manchester United.

Il Napoli ci ha lavorato durante la trattativa Osimhen raggiungendo un accordo di massima con il club francese. Ma poi non ha fatto altri affondi per chiuder e il discorso perché dopo l’acquisto molto costoso di Osimhen la priorità era rappresentata dalla cessione di Koulibaly che però non si è ancora concretizzata (nel mirino del City che continua il lavoro per il suo acquisto, l’accordo potrebbe esserci a 70 milioni). E in questi giorni si è messo In azione in maniera decisa l’Arsenal con il club francese e con il difensore brasiliano e la trattativa è decollata rapidamente con il cambio di scenario. Il presidente del Lille, Gerani Lopez. aveva anticipato giovedì che si era in attesa di nel giro di 24 ore di una decisione da parte di Gabriel. Si attende ora l’ufficializzazione del suo passaggio ai Gunners, salvo altri colpi di scena. Fonte: Il Mattino