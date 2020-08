Da Karbownich a Faraoni, i nomi nella lista dei “desideri” di Giuntoli

Il Napoli, mai come quest’anno ha diverse opzioni per il mercato e nei vari ruoli, compreso il terzino sinistro. Nella lista dei desideri di Giuntoli i nomi sono 3. Il primo è Karbownich, il classe 2001 del Legia Varsavia, è qualcosa più di una scommessa, si cerca di capire le intenzioni del club. Il secondo è Bradaric, croato, anche lui del Lille, infine Faraoni. Il laterale dell’Hellas Verona, è in teoria un destro, ma arriverebbe se Hysaj non rinnovasse il contratto con il club azzurro, ma resta una scelta da non scartare. Il mercato parte il primo settembre, serve cedere almeno un laterale, essendone 4, poi si farà la mossa giusta, per accontentare Gattuso. Il tutto, come il difensore centrale, senza fretta, avendo diverse opzione sul taccuino.

Antonio Giordano Corriere dello Sport