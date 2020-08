Covid-19: Iniziano ad essere molti i casi nelle squadre di Serie A

L’allenamento odierno è stato cancellato ma per adesso la squadra resta a Seefeld confinata in albergo in attesa di nuove disposizioni. Ieri Inzaghi aveva lasciato la mattinata libera e la squadra si sarebbe dovuta allenare il pomeriggio. Ma poi al campo non si è visto nessuno. Evidentemente erano giunte le prime notizie in merito e quindi si è optato per rinviare la seduta.

Ovviamente in Serie A non è il primo caso di positività al Covid-19, ma è purtroppo il primo per una squadra già in ritiro. I quattro del Cagliari infatti, sono risultati contagiati prima della partenza per il ritiro di Assemini (che poi è stato annullato). Così come Petagna del Napoli, i due del Torino, Mirante della Roma e Boga del Sassuolo. Questo pomeriggio si saprà in che modo si intende procedere. Tutto dipenderà da quello che sarà l’esito dei tamponi effettuati sul resto del gruppo. Fonte: Il Mattino