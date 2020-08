Ciro Venerato: ad oggi Ospina parte un metro davanti a Meret, non ad un chilometro

Ciro Venerato, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ospina ad oggi ha qualche chance in più di Meret. Credo che si ripartirà da lì. Ma ci sono gerarchie molto labili. Gattuso non ha preconcetti. Ma lo ha ribadito anche nel summit di Capri. Meret deve crescere con i piedi. Se durante la stagione Meret dimostrasse miglioramenti, si potrebbero sovvertire le gerarchie. Ad oggi Ospina parte un metro davanti a Meret. Non ad un chilometro. Il cartellino viene valutato 50 mln. Magari dovrà arrivare almeno ad un offerta da 40 mln, per destare l’interesse di De Laurentiis”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli