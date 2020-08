CALCIO FEMMINILE – Giusy Moraca è del Pomigliano

Giusy Moraca è una giocatrice del Pomigliano Calcio che quest’anno disputerà il Campionato di Calcio Femminile serie B Nazionale. La nostra assistita ha scelto il Calcio seguendo il suo istinto naturale. Cresciuta nel blasonato NAPOLI Carpisa Femminile del Super Presidente Carlino e con importanti esperienze nel calcio a cinque disciplina che ha affinato ancora di più le sue abilità tecniche, quest’anno ha scelto definitivamente il Calcio a 11. Il Pomigliano che l’ha fortemente voluta già dallo scorso anno si è assicurato le prestazioni del nostro fenomeno napoletano e sicuramente rappresenterà per GIUSY un ottimo trampolino di lancio per la sua rinascita calcistica. Certa di poter dare un importante contributo al club partenopeo per tentare la Scalata alla massima serie, Giusy è motivata e non vede l’ora di iniziare. Siamo al suo fianco per condividere tutte le soddisfazioni che verranno. Ringraziamo la società Pomigliano Calcio per la rapidità e per l’eccellente gestione della trattativa contrattuale.

Fonte: Pomigliano femminile facebook