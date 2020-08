Benevento: “Un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra”

Benevento, un positivo in ritiro allenamento sospeso, via ai tamponi

Il Coronavirus non risparmia nessuno. C’è un positivo asintomatico tra i calciatori del Benevento presenti nel ritiro in Austria. Lo ha comunicato il club giallorosso attraverso una nota stampa apparsa sul proprio sito nella serata di ieri. «Il Benevento Calcio comunica che nel ritiro di Seefeld è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato. Ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali».

I CICLI DI TAMPONI

In effetti in questi casi, con la squadra all’estero, le regole da osservare sono quelle dello Stato in cui si soggiorn. E all’interno dei cui confini è stata riscontrata la positività. Il Benevento è in Tirolo dal 17 agosto, e dunque la positività è stata rilevata nell’ambito dei cicli di tamponi e test sierologici effettuati nei giorni scorsi a tutti i tesserati giallorossi. Si tratterebbe di un calciatore e non di uno dello staff visto che il comunicato parla espressamente di gruppo squadra. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in serata. Il medico sociale Stefano Salvatori ha informato telefonicamente il presidente Vigorito (che era atteso ieri in ritiro ma poi ha avuto un contrattempo), il direttore sportivo Pasquale Foggia e poi di persona Pippo Inzaghi. Contestualmente è stato avvisato il calciatore che non presenta alcun sintomo. E fino ad oggi si è regolarmente allenato con il resto dei compagni.

Per adesso nessun contrordine. L’atleta interessato è stato isolato ed è costantemente monitorato dallo staff sanitario. E dunque il ritiro va avanti regolarmente. In questi casi va ripetuto il ciclo di tamponi e test sui compagni di squadra. Su tutti i presenti in ritiro, compresi cameraman al seguito della squadra, fotografi, collaboratori, magazzinieri, membri dello staff di Inzaghi, componenti dell’equipe medica, fisioterapisti, autisti, team manager. Per valutare se c’è qualcuno che in questi giorni sia stato in contatto con il positivo asintomatico abbia potuto contrarre il virus. Fonte: Il Mattino