Angel Afaro (ag. Fifa): “Fabian Ruiz cresciuto grazie a mister Gattuso. Futuro? Ora conta il rendimento”

Fino al momento del Coronavirus Real Madrid e Barcellona avevano messo nel mirino Fabian Ruiz, poi la pandemia, ha inevitabilmente condizionato la crisi economica dei club spagnoli. L’agente del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz parla del suo futuro ma non solo. “Fabian è cresciuto col passare del tempo, in una stagione molto particolare. Con Gattuso ha iniziato in un ruolo diverso dalle sue abitudini, e tornando nella sua posizione ha disputato delle partite a livello spettacolare”.

Un’annata strana, è vero, conclusa però con la vittoria di un trofeo. “Sì, l’anno in fondo è stato positivo. Ha portato a casa un titolo e nella fase finale è migliorato molto, nonostante un inizio di stagione strano per il club. Ha dimostrato ancora una volta di avere il potenziale per raggiungere il livello più alto possibile nel ruolo di ‘tuttocampista”.

Il Napoli lo considera un intoccabile, ma Fabian è nel mirino delle big spagnole… “Non vogliamo essere precipitosi nelle decisioni da prendere. Il club conosce il nostro punto di vista e l’importante, in ogni caso, è che Fabian abbia un gran rendimento e che si impegni al massimo”.

Fonte: Mirko Calemme calciomercato.it