Alvino: “Allan al PSG saltò per gli artifizi dei parigini, ADL vuole la Bibbia”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Porompomperoperò: “Chi prenderebbe il Napoli se cedesse Allan? Nel momento in cui Allan chiuderà la cessione all’Everton, perché destinato alla Premier League, ecco che il Napoli cercherà di chiudere per il calciatore che nell’idea di Gennaro Gattuso potrà sostituirlo al meglio. Insomma, verrà rimpiazzato da un nuovo rinforzo, questo è sicuro”.

“Se un talento importante come Allan va via, è giustissimo e normale sostituirlo con qualcuno di altrettanto importante, un grande calciatore, al di là dei nomi. L‘affare con il Paris Saint-Germain saltò perché non c’era voglia di vendere? Il Napoli fa valutazioni su come chiudere le trattative. Non sulla volontà di farlo. Il PSG proponeva un pagamento molto particolare, con sponsorizzazioni. Su un contratto, Aurelio De Laurentiis vuole che ci sia scritta la Bibbia. Vuole che vengano indicati i soldi che devono partire ed arrivare sul conto corrente. Con tutti i dettagli del caso. Al Napoli non piace fari artifizi contabili o operazioni più o meno legittime con le sponsorizzazioni, per questo si bloccò la trattativa col PSG”.