WOMEN’S CHAMPIONS – Dilaga il Wolsfburg, esordio amaro per Alia Guagni

In attesa della finale di domenica sera tra il Psg e il Bayern Monaco, oggi è scesa in campo la Women’s Champions. Il Wolfsburg dilaga per 9-1 contro i Glasgow Rangers, mentre nel derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid, successo delle blaugrana per 1-0, esordio amaro per l’ex Fiorentina Alia Guagni. Domani sii giocheranno Arsenal-Psg e Bayern Monaco-Lione.

Glasgow Rangers-Wolfsburg 1-9

Atletico Madrid-Barcellona 0-1

La Redazione