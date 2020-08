[Video] Napoli femminile, F. Di Criscio: “Finalmente si gioca”. Le azzurre domani a Bari

L’attesa è finita, domani torna la Serie A Femminile nella quale – per altro – è appena tornato il Napoli del presidente Carlino, dopo due campionati vinti di fila. Esordio in casa del Pink Bari (a Bitetto, fischio di inizio alle 17.45) per le ragazze di Giuseppe Marino, chiamate a disputare il campionato più forte di sempre con ai nastri di partenza ben 8 società professionistiche. Il primo match casalingo, domenica prossima al Caduti di Brema, vedrà le azzurre impegnate contro la Fiorentina ma adesso è tempo di pensare alla sfida contro le pugliesi. “Andiamo a Bari per fare risultato – spiega Federica Di Criscio, centrale difensivo che è tra gli acquisti di punta del Napoli Femminile – ma coscienti del fatto che noi siamo una matricola mentre loro hanno già disputato la A di recente e cambiato molto poco negli ultimi anni”. Il Napoli Femminile, invece, ha messo mano ad una mezza rivoluzione con tantissimi acquisti: “Ci stiamo amalgamando – continua Di Criscio -, lavorando sodo sin dal primo giorno di ritiro. C’è tantissima voglia di tornare a giocare ma ci sono anche tante incognite per quanto concerne la condizione fisica. Sarà per questo un campionato ancora più equilibrato del solito”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile