V. Mirone (Prof. Università Secondo Policlinico): “Tamponi? I test probabilmente a Castel di Sangro”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Lucio Pengue è intervenuto il Professore dell’Università Secondo Policlinico di Napoli Vincenzo Mirone. “I tamponi? Si potrebbero fare o a Castel Volturno o direttamente a Castel di Sangro, non escludo la seconda ipotesi. Ad oggi non possiamo parlare di allarmismo, però prudenza certamente, visto che comunque il virus continua a circolare. I calciatori del Napoli faranno i test una volta a settimana. Petagna? Resterà a casa in isolamento e d’accordo con Gattuso e il suo staff, svolgerà gli allenamenti, poi si aggregherà alla squadra. Infine il protocollo di Castel di Sangro, sugli spalti ci saranno mille tifosi per assistere agli allenamenti”.

La Redazione