UFFICIALE – Doppio rinnovo in casa Riozzese Como

La Riozzese Como non acquista solo calciatrici, ma al tempo stesso ufficiali rinnovi per la prossima stagione. Un modo per consolidare la rosa e renderla competitiva in serie B. Ecco i due annunci.

#FCComoWomen ha il piacere di ufficializzare il rinnovo del prestito di Ilaria Dubini che, dopo le buone prestazioni della scorsa stagione, anche per il campionato 2020/21 farà parte del gruppo a disposizione di mister Wergifker.

L’#FCComoWomen è lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo con Giorgia Bettineschi. L’estremo difensore è stato tra i punti cardine della nostra squadra nella promozione dalla Serie C alla Serie B e anche nella prossima stagione indosserà la maglia azzurra.

Fonte: Riozzese Como facebook