Trigoria: La Roma torna a lavoro il 27 per preparare la nuova stagione

LA RIPRESA

La Roma, intanto tornerà a Trigoria il 27, ma l’ansia e l’attesa in questo momento al Bernardini ci sono. Perché praticamente tutti i giocatori sono andati in vacanza al mare in Italia o all’estero, Fonseca è andato in Ucraina e, come per tutti i club, c’è preoccupazione, è palpabile, a maggior ragione con tre positivi dichiarati.

La Roma continuerà a fare i tamponi ai giocatori rientrati dai prestiti che da ieri hanno ripreso ad allenarsi, ai Primavera e a tutti i ragazzi del settore giovanile e dovrà ripetere i test anche Pedro, che nella sua prima serata romana ha incontrato proprio Mirante, avendo l’agente in comune. Fonte: Il Mattino