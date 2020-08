Ore 21,00 – Finalissima E.L. Siviglia/Inter, così in campo secondo il CdS

Il club della “prima volta”. Sono ben 10, infatti, nella rosa nerazzurra, i giocatori non hanno vinto nemmeno un trofeo in carriera e che, contro il Siviglia, avranno l’occasione di rompere il ghiaccio. Si va da un giovanissimo come Esposito, appena 18enne, per cui rientra tutto nella normalità, ad altri elementi appena più grandi, come Bastoni, Barella o Lautaro, comunque con la carriera agli albori, ma si passa pure per chi non può più essere considerato di primo pelo, come i vari Gagliardini, Sensi, Biraghi, fino ad arrivare ai veri veterani, che evidentemente hanno atteso a lungo questa occasione, ovvero D’Ambrosio, Padelli e soprattutto Handanovic. Proprio quest’ultimo, con i suoi 36 anni compiuti lo scorso 14 luglio è da considerare il simbolo di tale gruppo, perché è all’Inter ormai da 8 stagioni, più di ogni altro compagno, e dal febbraio 2019 è diventato capitano, ma soprattutto perché probabilmente più di ogni altro compagno ha sofferto questa astinenza. Tanto che, in più occasioni, in passato si è parlato di una sua possibile partenza per andare a cercare gloria in un’altra squadra. Non è accaduto e ora, finalmente, questa grande attesa potrebbe essere premiata. Fonte: CdS