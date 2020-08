Salernitana: isolamento fiduciario per un calciatore

Il calciatore della Salernitana, Valerio Mantovani, si trova in isolamento fiduciario a Roma. Sembra che durante la sua vacanza in Sardegna sua entrato in contatto con un soggetto risultato positivo alla Covid 19. L’atleta è stato sottoposto a tampone. Anche se il test dovesse risultare negativo, dovrà restare comunque in isolamento fiduciario per le prossime due settimane. Sarà pertanto assente nella prima fase del ritiro pre-campionato, di Sarnano (Macerata). Il giovane 24enne non ha avuto alcun contatto con i compagni di squadra. Non ha proprio raggiunto Salerno. Dove ieri c’è stato il raduno. Già nella giornata di mercoledì sera, il club aveva comunicato che il calciatore si sarebbe aggregato successivamente.

Fonte: ANSA