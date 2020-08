Napoli: Ecco i nomi sul taccuino di Giuntoli per le corsie esterne

Il Napoli pensa a tutte le soluzioni per le fasce. Hysaj ha ancora possibilità di rinnovare il contratto in scadenza, con l’uscita di Ghoulam (nel mirino del Wolverhampton) potrebbe anche traslocare a sinistra. E a destra Faraoni, in uscita dall’Hellas Verona, è il principale obiettivo. La situazione Reguilon resta sempre la stessa: solo in prestito ma la concorrenza è spietata. Così il Napoli pensa a un investimento per la corsia mancina, individuata in Michal Karbownik, classe 2001 in uscita dal Legia Varsavia: valutazione tra i sei e i sette milioni, non è un’operazione completata ma bene avviata. Fonte: alfredopedulla.com