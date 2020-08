Mirone: “Metodo ultra-veloce per i tamponi, risultati in 24 ore”

A spiegarlo è il professor Vincenzo Mirone. Ordinarlo di Urologia della Federico II. Il responsabile degli screening attraverso i tamponi Covid-19 per i giocatori e lo stati del Napoli.

C’è un rischio legato alla ore senza dei tifosi a Castel di Sangro, anche per la squadra?

“Domanda pertinente. I mille tifosi che possono seguire una partita. un allenamento, possono rappresentare un fattore di rischio. Però, so che la società ha previsto regole molto severe, per ogni evento che ci possa essere con la presenza del pubblico. Ci sarà controllo della temperatura, l’obbligo delle mascherine: sarà fatto tutto come si conviene, anche con l’aiuto delle autorità locali”.

Il meccanismo di tamponi a giocatori e staff sarà lo stesso della scorsa stagione?

“Si, ci sarà un tampone ogni tre-quattro giorni. Il risultato arriva in 24 ore con il nostro metodo ultra-veloce. Il test che faremo domenica avrà il suo risultato già lunedì. Siamo in grado di avere risposte precise ed in un timing estremamente rapido”. Fonte: Il Mattino