Milik-Roma, tutto nelle mani di Dzeko. La Juventus è alla finestra

Il futuro di Dzeko e Milik per certi versi potrebbe dare un giro di valzer di attaccanti, ma questo si saprà la prossima settimana. Fienga la prossima settimana è previsto l’incontro con il d.s. della Juventus Paratici per parlare del bomber bosniaco, lui è felice della Roma, ma è ovvio che i bianconeri hanno un certo fascino e che potrebbero offrirgli l’occasione per poter vincere qualcosa rispetto ai giallorossi. Semmai si sbloccare la cessione dell’ex City, allora la strada per Milik è spianata, anche se il polacco aspettava ancora la Juventus. E’ chiaro che sono destini incrociati, senza contare che tra Napoli e Roma potrebbe essere anche scambi, come Veretout, ma soprattutto Under che piace a Gattuso. Dzeko-Milik c’è traffico e valzer di punte.

Fonte: Guido D’Ubaldo Corriere dello Sport