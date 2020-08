Mercato: tutto sui terzini azzurri, Gaetano rinnova

In partenza c’è anche il terzino algerino Ghoulam, su lui si è mosso il Wolverhampton e sullo sfondo restano i club francesi. La sua partenza darebbe il là a un nuovo acquisto come laterale sinistro: il preferito è Reguilón del Real Madrid, in prestito al Siviglia e impegnato stasera nella finale di Europa League contro l’Inter ma la trattativa è complessa e dai costi decisamente alti. E così ha preso quota l’opzione Karbownik, 19 anni, terzino polacco del Legia Varsavia, un giovane molto promettente che potrebbe essere affiancato a Mario Rui, il terzino portoghese che ha disputato un’ottima stagione e ha prolungato il contratto con il Napoli fino al 2025. Ha rinnovato anche Di Lorenzo, che nel primo anno in maglia azzurra è stato uno dei migliori in assoluto con una continuità di rendimento impressionante. Non ha invece ancora rinnovato Hysaj, in scadenza 2021, discorso che però resta apertissimo perché il terzino albanese ha fatto molto bene convincendo Gattuso e potrebbe essere impiegato sia a destra che a sinistra. Da definire la situazione di Malcuit che potrebbe restare anche se la situazione potrà essere collegata a quella di Hysaj. Un altro rinnovo già ufficializzato è stato quello di Elmas. Si attende la fumata bianca per Zielinski, mentre si è complicato il discorso per Maksimovic che potrebbe essere ceduto. Per Gaetano si va verso il rinnovo del prestito con la Cremonese. Fonte: Il Mattino