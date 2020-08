Mercato: 2 trattative importanti ben avviate ed una da definire

Il Napoli, intanto, è al lavoro per le cessioni, il pezzo pregiato del mercato è Koulibaly nel mirino del Manchester City, c’è da raggiungere l’accordo tra i due club ma la situazione è ben avviata. E Allan è sempre più vicino all’Everton: Ancelotti che lo ha allenato a Napoli lo vuole fortemente e il centrocampista brasiliano gradisce la soluzione in Premier League. La trattativa è ottimamente avviata e si attende che venga perfezionata con il club inglese che si spinge fino a 30 milioni. In partenza c’è Milik che non ha rinnovato il contratto in scadenza 2021 e andrà via: su di lui c’è la Roma oltre alla Juve, la destinazione gradita al centravanti polacco, che però sta pensando anche ad altri obiettivi per il ruolo di prima punta. Con il club giallorosso la trattativa può riguardare l’inserimento di Under, l’esterno di attacco turco nel mirino del Napoli (l’altro obiettivo per il ruolo è Boga del Sassuolo). E nel discorso potrebbe entrare anche Veretout, il centrocampista francese anche lui nel mirino del Napoli, il preferito per la sostituzione di Allan. In lista di sbarco, oltre a Milik, altri tre attaccanti: lo spagnolo Llorente, il tedesco Younes e il franco-algerino Ounas. Fonte: Il Mattino