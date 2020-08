L’Arsenal avanti su Gabriel, il ragazzo “spezza” il patto tra Napoli e Lille

Il mercato è spesso imprevedibile, sembri davvero di avere in pugno un calciatore, ma poi se non c’è il nero su bianco, tutto può accadere. E’ il caso di Gabriel che potrebbe entro domani cambiare casacca, dal Napoli all’Arsenal. Appunto i “gunners” che hanno offerto 26 milioni + 4 di bonus, rispetto ai 25 del club azzurro. Eppure c’era un patto tra le società che fino ad una certa data si doveva attendere gli eventi, ma in questi casi l’ultima parola spetta sempre ai giocatori. Il presidente Gerard Lopez ieri a “Talk Sport”: “Entro 24 ore il ragazzo prenderà la decisione definitiva. Noi gli abbiamo dati dei consigli, però non condizionato, quindi sarà lui a decidere tra il Napoli e l’Arsenal”. Tra l’altro i partenopei non hanno ancora venduto Koulibaly, perciò non potrebbe neanche rispondere agli inglesi. Tranne che non succede un colpo di scena Gabriel ha fatto la sua scelta, beffando anche sulla stretta di mano tra i presidenti.

Fonte: Antonio Giordano CdS