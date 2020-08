La Juventus lavora per le risoluzioni di contratto per Khedira e Higuain

Il mercato della Juventus, come di buona parte dei club, è bloccato dalle cessioni, perciò fino a quando le tessere del domino non cadono, sarà dura vedere affari sbloccarsi. I bianconeri pensano addirittura alla risoluzione dei contratti di Khedira e Higuain. Il centrocampista tedesco è fermo da Gennaio per noie muscolari, mentre l’argentino, c’è il problema dell’ingaggio da 7,5 milioni per un altro anno. Nei prossimi giorni si capirà se su questo fronte si sbloccherà il tutto o meno.

Fonte: gianlucadimarzio.com