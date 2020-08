Il presidente del Lille a Talk Sport, solo 24 ore al Napoli per avere Gabriel

Il presidente del Lille esce allo scoperto. «È giusto dire che Napoli ed Arsenal sono fortemente interessate a Gabriel», ha rivelato Gerard Lopez a Talk Sport parlando del difensore brasiliano nel mirino del club azzurro che aveva raggiunto un accordo di massima con il Lille, ma sul quale è entrato prepotentemente in gioco l’Arsenal: i Gunners hanno messo le marce alte per il suo acquisto mettendosi ora in un’ottima posizione:

«Gli abbiamo dato tutto il tempo per prendere una decisione dicendo sempre che se abbiamo un accordo con due o tre club e gli accordi sono gli stessi, allora non creeremo una gara di offerte».

Quale sarà la scelta di Gabriel? «Non credo di esagerare se dico che la scelta verrà fatta entro oggi ma non sono in grado di dire quale sia. Gli abbiamo dato alcuni consigli ma non ci piace parlarne e alla fine lui e il suo ambiente fanno una scelta e noi la sosteniamo. L’Arsenal? Non voglio dirlo e non voglio parlare per il giocatore».

Fonte: Il Mattino