Il prossimo campionato, in attesa di conoscere se le date verranno o meno confermate, vista la curva in aumento dei contagi, avrà come ventesima squadra lo Spezia del presidente Volpi. Il Napoli, attraverso il twitter, si congratula con il club ligure: “Complimenti allo Spezia Calcio per la storica promozione in Serie A. Ci vediamo presto!”.

Fonte: twitter Napoli