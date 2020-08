Iezzo: “Giocatori positivi? C’è bisogno di prudenza e responsabilità”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Sono risaliti un po’ i dati dei contagi. Molti giocatori sono risultati positivi, molti di rientro dopo le vacanze in Sardegna. Io sono del parere che quando c’è una situazione così particolare una vacanza magari può anche saltare vista l’emergenza. Magari i calciatori tra un anno avrebbero potuto farne un’altra ancor più importante. Così si contribuisce a non peggiorare la situazione e mettere in crisi il sistema calcio. Io a 20 anni? Per come sono io, anche a 20 anni avrei evitato. Magari nelle vicinanze ed in barca, vivendo in una regione bellissima avrei goduto appieno dei giorni di relax. Poi il virus puoi prenderlo pure al negozio sotto casa, ma per chi fa questo mestiere e deve far ripartire il sistema calcio c’è bisogno di prudenza e responsabilità”.