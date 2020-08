Venerato: “Accordo Lille-Napoli fino al 5 settembre, ma che intreccio!”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Il Lille ha confermato al Napoli che intende rispettare la parola data, nonostante l’Arsenal possa arrivare a 30 milioni di euro, contro i 25 offerti dal Napoli. Il problema ora è rappresentato dall’entourage del calciatore. Il Napoli ha offerto 2,5 milioni all’anno per cinque anni, è probabile però che l’Arsenal abbia offerto di più. Quindi ora è tutto da vedere, il giocatore e il suo entourage proveranno ad alzare quanto più è possibile l’offerta del Napoli. L’accordo con il Lille in ogni caso non è infinito, tra le parti c’è un patto: l’accordo è valido fino al 5 settembre. Il Napoli dovrà quindi riuscire a cedere Koulibaly entro quella data. C’è poi la questione Maksimovic all’Everton, ma se il Napoli non dovesse riuscire a prendere Gabriel, allora non venderà Maksimovic. Il City a sua volta per prendere Koulibaly dovrà vendere. E venderà John Stones, che è già nell’orbita del Barcellona: i Citizens chiedono 50 milioni di euro. Il Barcellona però a sua volta dovrà vendere Piquè per assicurarsi Stones”.