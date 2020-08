[Foto] La nuova Serie B: Ecco le 20 squadre che si daranno battaglia

Ecco la composizione della prossima Serie B. Le retrocesse dalla massima serie: Brescia, Lecce e SPAL saranno sicuramente le 3 pretendenti per il ritorno in A. Mentre il Frosinone (sconfitto proprio ieri sera nella finale play-off contro lo Spezia) vorrà rifarsi per regalare una gioia ai propri tifosi. Ad ogni modo anche il Chievo vorrà tornare in A, vista la sua recente storia. Per quel che riguarda le neopromosse dalla C: Reggina, Vicenza, Reggiana e Monza vorranno fare bella figura. Soprattutto la squadra del presidente Silvio Berlusconi vorrà fare il doppio salto dopo la promozione della scorsa stagione.