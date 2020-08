Europa League – Inter che beffa: ko 3-2, al Siviglia la coppa

Finisce male il sogno dell’Inter. A Colonia i neroazzurri perdono per 3-2 contro il Siviglia nella finale di Europa League e vedono sfumare la coppa. Prima tempo scoppiettante: Inter subito avanti con Lukaku su rigore, il Siviglia la ribalta con la doppietta di De Jong ma Godin ristabilisce la parità. Nella ripresa il Siviglia trova il guizzo vincente con Diego Carlos con deviazione decisiva di Lukaku, che fa precipitare la squadra di Conte. Continua la maledizione Europa League per l’Italia, mentre per il Siviglia questa è la sesta vittoria in questa competizione