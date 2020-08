Chi è il calciatore che ha effettuato più passaggi riusciti in questa Serie A ?

Il talento spagnolo Fabián Ruiz, campione europeo in carica nella categoria Under 21, è anche il calciatore che ha effettuato più passaggi riusciti nel campionato di appartenenza, la Serie A. Ben 2114 passaggi utili. Precede Brozovic, 1869. E Locatelli del Sassuolo,1860. Il secondo calciatore azzurro ? Giovanni Di Lorenzo. Nono, in classifica generale, con 1754 passaggi. Stanislav Lobotka, invece, è il calciatore che ha la media più alta di passaggi utili in base alle gare giocate. Arrivato in Serie A a gennaio, ha effettuato il 94% di passaggi riusciti. In 14 partite. Al terzo posto, in azzurro ? Nikola Maksimovic. Con il 93,1% di passaggi riusciti, in 22 gare.

Fonte: SSC NAPOLI