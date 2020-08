Ceccarini: “Il Napoli prima deve cedere, su Milik c’è un intrigo di mercato”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “La priorità del Napoli, in questo momento, è quella di cedere. La cessione più vicina è quella del centrocampista brasiliano Allan. Poi c’è quella di Koulibaly. Dopo queste due uscite il Napoli provvederà a qualche altro acquisto, servirà anche un centrale difensivo che sostituirà il franco senegalese”.

Lozano?

“Potrebbero arrivarne due sugli esterni d’attacco. Under oltre a Boga, a quel punto partirà il messicano, probabilmente in prestito per non perdere troppo sull’investimento fatto dal club la scorsa stagione sotto la super visione di Ancelotti, altrimenti si può valutare uno scenario diverso. Il giro poi è Milik alla Roma, Dzeko alla Juve ed Under al Napoli: vediamo se si concretizza questo intrigo di mercato che riguarda le tre big di massima serie”.