Castel di Sangro: Mascherina per tutti

Attenzione sì, ma nessuna nevrosi. Castel di Sangro è pronta ad accogliere il Napoli insieme con i suoi numerosi tifosi. Un’onda azzurra pronta a sbarcare in Abruzzo per un ritiro particolare. Sicuramente diverso dagli ultimi. Quella della prossima settimana sarà a tutti gli effetti la prima occasione per riabbracciare i propri beniamini: i tifosi azzurri mancano dal San Paolo da fine febbraio, una assenza lunga che ha pesato nella testa e nei risultati della squadra in una stagione difficile.

TUTTI IN MASCHERA

Per tutti i tifosi presenti, ovviamente, sarà sempre obbligatorio l’uso della mascherina. Ormai un rituale per i tanti napoletani residenti in Campania, necessaria soprattutto per gli accessi alle aree interessate e allo stadio in cui si terranno gli allenamenti aperti al pubblico. Saranno mille i tifosi che potranno accedervi, ma la Regione ha già disposto il piano sicurezza. Due aree «rossastre», sette medici che potenzieranno il pronto soccorso. Aumento delle ambulanze a disposizione e del servizio navetta per i sintomatici, un’area grigia per trattare gli eventuali casi sospetti, come spiegato dal Questore di L’Aquila Gennaro Capoluongo: «Non vogliamo riempire la città di poliziotti. Sarà una realtà vivibile per le persone e i turisti che saranno presenti in questo periodo. Potranno camminare tranquillamente per il paese e assistere agli eventi nel rispetto delle regole previste dalla normativa» ha detto nella conferenza tenuta ieri insieme con sindaco e governatore. Fonte: Il Mattino