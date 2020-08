CALCIO FEMMINILE – E. Schioppo (dif. Pomigliano): “Inizia ufficialmente un altro anno calcistico”

Inizia ufficialmente un altro anno calcistico , un po’ diverso, ma con la stessa voglia di fare bene , o forse anche di più . Nuovi colori e nuovo numero mi accompagneranno durante tutto questo cammino. Ho deciso di voltare pagina in tutto . Ho deciso di cambiare, di cambiare e stravolgere un po’ quelle che erano le mie “ fisse” . Ho scelto un numero, un po’ strano per qualcuno , ma non per me ; un numero stampato nel mio cuore da circa cinque lunghi anni senza te . #54. Sempre con me, papà.

Fonte: Emanuela Schioppo facebook