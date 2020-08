Bucchioni: “Rapporto Gattuso-ADL? Mancano solidità e stabilità”

Il giornalista Enzo Bucchioni tramite il proprio editoriale su TuttomercatoWeb.com, si è espresso a proposito del mercato azzurro: “Il rapporto fino ad oggi idilliaco con il presidente De Laurentiis ha avuto una battuta d’arresto sulle clausole del contratto e l’allenatore non ha rinnovato. L’accordo scadrà il 30 giugno del 2021 e iniziare una nuova stagione e in questo caso un nuovo ciclo. Con un allenatore in scadenza non è certamente il massimo della vita e del calcio. Gattuso ha davanti un piano triennale, dovrebbe avere maggior potere anche nei confronti della squadra. L’essere in scadenza vuol dire fragilità da una parte, ma anche porte aperte dall’altra. A un rapporto del genere mancano solidità e stabilità che sono fondamentali. La pausa di riflessione dovrebbe comunque servire per trovare un accordo ancora possibile”.