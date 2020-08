Alvino: “Polemiche sulla nuova maglia? Non si possono trascurare”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della nuova maglia azzurra: “La scelta del colore rosso è dello sponsor. Il rapporto tra ADL ed il cavaliere Arnone, patron della Lete, è di stima e amicizia. Io credo che entrambi non possano non tenere conto di quello che la stragrande maggioranza dei tifosi sta portando avanti. Ad entrambi sta a cuore l’apprezzamento dei tifosi per la maglia e non credo che in vendita ed in campo ci andrà la maglia con la scritta rossa. La questione è finita in tendenza Twitter, non sono cose che si possono trascurare”.