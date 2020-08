SPORTITALIA – Da Hysaj a Karbownick, tutte le soluzioni come terzino sinistro

Il Napoli, in attesa dell’accelerata per Koulibaly da parte del City, poi andrebbe a chiudere per Gabriel del Lille, dove la situazione al momento è sotto controllo, occhio all’Arsenal, si pensa anche al terzino sinistro. In caso di partenza di Ghoulam, piace al Wolverhampton, ci sono due soluzioni. Il rinnovo di Hysaj dove giocherebbe a sinistra, Faraoni a destra, in alternativa, c’è Karbonwnich. Sul giovane polacco classe 2001 il costo si aggira intorno ai 6/7 milioni, affare ben indirizzato, mentre per Reguilon la concorrenza è spietata. Su K2 la strada con il City è tracciata, guadagnerebbe intorno ai 9/10 milioni all’anno, ora serve la quadra tra i club sui bonus. Non ci vorranno pochi giorni e ore, ma il tempo, però siamo davvero alla stretta finale.

Fonte: alfredopedullà.com