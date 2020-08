Ritornano i contagi in Serie A, campionato posticipato?

La Serie A potrebbe essere posticipata visto i casi da Coronavirus che tornano a colpire i calciatori della massima Serie italiana. Secondo quanto scrive La Repubblica in condizioni attuali il campionato si giocherebbe regolarmente il 19 settembre. Altrimenti possibile slittamento del campionato con il 4 ottobre data di inizio. In quest’ ultimo caso tornerebbe l’ipotesi dei play-off e play-out, una soluzione che sarebbe composto da 5 gironi da 4 squadre, al termine playoff per le prime 12 (prime e seconde, più due migliori terze) e playout per le ultime due squadre di ogni girone.