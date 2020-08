Prosegue il dialogo Napoli-Roma. Da superare alcuni ostacoli

Il Napoli cerca il dopo Callejon e al tempo stesso di cedere Arek Milik per non perdere il polacco a parametro zero la prossima stagione. L’asse con la Roma prosegue, ma i tempi per concludere più o meno l’affare non sono certi. Al club azzurro piace da sempre Cengiz Under, lo seguiva sin da quando giocava in Turchia, pallino di Giuntoli, poi passato in giallorosso. Questa potrebbe essere la parte buona, ma per chiudere lo scambio, ci devono essere diverse condizioni. La prima che Dzeko venga ceduto, da un lato si vorrebbe procedere per sgravarsi di un ingaggio da 7,5 milioni, ma dall’altro c’è riconoscenza verso chi si è ridotto lo stipendio nel periodo pandemia. L’altro aspetto è Milik che aspetta sempre la Juventus, ma i bianconeri sono sempre meno pressanti verso l’ex Ajax. Inoltre la Roma non vorrebbe spendere tutti e 15 i milioni dell’affare, ma metterci un altro elemento della rosa, insomma la voglia c’è, ma si devono superare diversi ostacoli.

Guido D’Ubaldo e Antonio Giordano CdS