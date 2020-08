PREMIER LEAGUE – Subito sfida Klopp-Bielsa ma non solo

Tra sabato 12 Settembre e lunedì 14 inizierà ufficialmente la Premier League, caccia ai campioni del Liverpool, ma non mancheranno gli spunti. Non giocheranno le squadre di Manchester per via degli impegni nelle coppe e quindi non avranno il tempo per la preparazione. Ecco la prima giornata.

Sabato 12 settembre

Crystal Palace-Southampton

Fulham-Arsenal

Liverpool-Leeds

Tottenham-Everton

WBA-Leicester

West Ham-Newcastle

Lunedì 14 settembre

Brighton-Chelsea

Sheffield United-Wolverhampton