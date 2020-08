Possibile squalifica per Neymar: O’Ney ha violato il protocollo

Neymar potrebbe saltare la finale di Champions League. E di mezzo non ci sono infortuni o altro, ma una possibile – anche difficile, onestamente – squalifica, da parte della Uefa. I fatti sono questi: alla fine della semifinale di ieri sera, il brasiliano del Psg, prima di unirsi ai compagni per la grande festa in mezzo al campo, ha scambiato la maglia con Halstenberg, un difensore della squadra tedesca. In tempi normali questo sarebbe un gesto tranquillo e di fair play. Ma in tempi di Covid è vietato esplicitamente dal protocollo rigido redatto dalla Uefa.



I TIFOSI PARIGINI TREMANO

La notizia, lanciata dal Sun, ha subito fatto il giro del web. Le immagini sono evidenti e non lasciano spazio veramente a nessuna interpretazione. E in Francia i tifosi del Psg tremano. Chi ha reale paura che il giocatore di maggior talento nella rosa di Tuchel possa essere squalificato; altri pensano che la storia si chiuderà in una bolla di sapone e nessun provvedimento verrà preso. È ovvio, però, che prima di andare in Portogallo tutte le squadre hanno ricevuto il protocollo, assai severo, da seguire a menadito per tutta la parte finale della Champions League. E si legge chiaramente che è assolutamente vietato per i tesserati “scambiarsi la maglia alla fine di ogni partita”. Fonte: Il Mattino