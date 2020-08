Gattuso studia il Nuovo Napoli: Si parte dal 4-3-3, ma con una variante

IDEE ED ALTERNATIVE

Si parte, ovviamente, dal 4-3-3: il sistema di gioco che ha esaltato molti calciatori già in organico: da Mertens ad Insigne, passando per lo stesso Lozano. Lo stesso 4-3-3 che può esser funzionale per Osimhen e per gli eventuali altri arrivi in attacco: ma, al vaglio c’è anche un’altra ipotesi, già vista per spezzoni in stagione, che sarà studiata già a Castel di Sangro con maggiore attenzione. Si tratta del 4-2-3-1, di un modulo che potrebbe condurre, anche, a pensare di allargare il parco attaccanti, studiando quelle varianti che consentano di non perdere l’equilibrio, anche con due soli centrocampisti. Un progetto che è ancora tutto da sviluppare, ma è una parte di quella voglia di Gattuso e Giuntoli di far tornare il Napoli ad essere una goal-machine. Fonte: Il Mattino