Napoli – Aria nuova nel settore giovanile, due volti nuovi

Il Napoli vivrà una stagione all’insegna della rinascita visto che la Primavera dovrà giocare nel campionato Primavera 2 e centrare subito la promozione. Per raggiungere l’obiettivo nel minor tempo possibile, Gianluca Grava – che in questi anni è stato il responsabile del settore giovanile – sarà affiancato da Aladino Valoti. A Grava toccherà la supervisione degli azzurrini dall’Unde 17 a scendere, mentre Valoti sarà responsabile dell’area tecnica della Primavera. Il suo primo atto ufficiale sarà l’annuncio del nuovo allenatore. Perché dopo la stagione difficile, tra l’addio di Baronio e l’arrivo di Angelini dal Cesena, adesso sembra oramai imminente l’approdo in azzurro di Giancarlo Riolfo. Ha 33 anni e nella stagione scorsa ha sfiorato la promozione in serie B alla guida del Carpi. Il curriculum dice: sei campionati vinti da calciatore, sei promozioni da allenatore. Tra un campionato e l’altro ha anche provato a cambiare vita mettendosi a fare l’assicuratore, ma ora è pronto a caricarsi sulle spalle la Primavera del Napoli con il compito preciso di provare a centrare subito la promozione. Per riuscirci, però, potrà contare sul gruppo dei 2003 che giocheranno nel girone B del campionato Primavera.