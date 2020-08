Alvino: “La gestione del Napoli dà i suoi frutti, per vincere il modo c’è…”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della società azzurra: “Non ci vogliamo arrendere, nessuno di noi, al fatto che la SSC Napoli ha una sua linea guida in relazione alla gestione del club. Può piacere o meno, ma è indiscutibilmente virtuosa e dà i suoi frutti. Poi la società, a differenza di tante, tiene i conti a posto. E poi non va dimenticato che oltre ad alcuni trofei, precisamente 4, ovvero tre Coppa Italia e una Supercoppa italiana, da 12 anni il Napoli gioca in Europa ed è al vertice del calcio italiano.

Vincere?

“Il modo c’è. Se qualcuno ha più forza economica e anche politica di te, ed è tecnicamente superiore, bisogna fare una sola cosa, ovvero stare alla giusta distanza. Con la speranza che tu inseguendolo possa superarlo, magari sfruttando una sbandata in curva”.